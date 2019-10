So vertreiben sich Formel-1-Stars die Zeit im Flugzeug

Auf der Strecke mögen sie Rivalen sein, abseits davon scheinen sich Daniel Ricciardo und Charles Leclerc blendend zu verstehen. Das haben die beiden Formel-1-Piloten nun unter Beweis gestellt, indem sie Millionen von ihren Instagram-Followern an ihren Blödeleien teilhaben ließen.

Auf dem Flug zurück von Japan, wo am vergangenen Wochenende in Suzuka gefahren worden ist, spielte Ferrari-Youngster Leclerc seinem Renault-Konkurrenten einen Streich. Der Monegasse filmte den Australier beim Schlafen und kitzelte ihn an der Nase. Der tief schlafende Ricciardo bekam davon nichts mit. Nach dem Aufwachen sah er das, was zuvor bereits 2,4 Millionen Follower des Monegassen zum Lachen gebracht hatte.