"Silly Season" in der Formel 1: Wer fährt 2019 wo?

Wer erwartet hatte, dass es in der dreiwöchigen Sommerpause in der Formel 1 etwas ruhiger zugehen würde, dem hat Daniel Ricciardo einen Strich durch die Rechnung gemacht: Mit seinem überraschenden Wechsel von Red Bull Racing zum Renault-Werksteam bringt der Australier Bewegung in den Fahrermarkt, dem in diesem Jahr ansonsten wohl erneut die ganz großen Wechsel gefehlt hätten.

Abseits von Ricciardos Abgang werfen vor allem zwei Personalien Fragen auf: Zum Einen ist unklar, wer im kommenden Jahr an der Seite von Sebastian Vettel im Ferrari sitzen wird. Zum Anderen lässt sich Fernando Alonso mit der Entscheidung über seine Zukunft reichlich Zeit - und vor allem im hinteren Teil des Feldes hängen von seinem Cockpit einige Entscheidungen ab. Zu guter Letzt ist auch die Lage bei Force India nach der Insolvenz vorerst unklar.