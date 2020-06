Sieg-Premiere für Nico Rosberg

Der Sonntag war aber nicht nur ein historischer Tag für Rosberg, es war auch ein historischer Tag für sein Team. Mercedes gewann erstmals seit 20.671 Tagen wieder ein Rennen. Damals, am 11. September 1955, siegte Juan-Manuel Fangio (Arg) in Monza.

Freudentränen in den Augen hatte Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug (" Nicos Leistung war superb!"); Teamchef Ross Brawn ("Dies ist gewiss ein ganz besonderer und historischer Tag") fiel jedem um den Hals, der ihm in die Nähe kam; Rosberg spazierte mit einem Dauergrinser herum. "Dies ist ein ganz besonderer Augenblick", sagte der Deutsche, der mit einer Zwei-Stopp-Strategie zum Sieg gefahren war. "Wir haben im Vorfeld nur ein bisschen am Setup verändert. Ich hatte nicht erwartet, dass wir so schnell sein würden."