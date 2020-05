Sechsfaches Heimrennen am Nürburgring

Heimspiel. Zu keinem anderen Formel-1-Rennen passt dieser Ausdruck so gut wie zum Grand Prix von Deutschland (Sonntag, 14 Uhr/live ORF eins, RTL, Sky). Gleich sechs Deutsche, ein Viertel des Fahrerfeldes, sind auf dem Nürburging am Start.



Erstmals fährt Sebastian Vettel als Weltmeister in Deutschland. Erstmals fährt Michael Schumacher nach seiner Rückkehr wieder auf dem Nürburgring. Und erstmals werden auch die vier anderen Deutschen in der Formel 1 beachtet: Nico Rosberg ( Mercedes), Nick Heidfeld (Lotus-Renault), Adrian Sutil (Force India) und Timo Glock (Marussia Virgin) sind derzeit so gefragt wie sonst nur selten in der Saison.



"Wir sechs Fahrer teilen uns dieses tolle Gefühl an diesem Wochenende", sagt Vettel. "Wenn man weiß, dass da Leute auf den Tribünen sind, die dich anfeuern, kann es schon sein, dass man auf der Strecke noch ein Zehntel findet."