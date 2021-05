Sonderregelung für Spielberg-Rennen? "Werden eine Lösung finden"

Ab 1. Juli sollen nun in Österreichs Profisport die Zuschauergrenzen fallen Für den am 27. Juni stattfindenden ersten Formel-1-Grand-Prix in Spielberg ist eine Ausnahmeregelung denkbar. Der erste von zwei auf dem Red Bull Ring geplanten Formel-1-Grands-Prix findet am 27. Juni und damit wenige Tage vor dem geplanten Inkrafttreten der neuen Regelungen statt. Aktuell sind bei Veranstaltungen höchstens 3.000 Zuschauer erlaubt.