Schwacher Rossi: Der Doktor hat kein Rezept

Die Statistik lügt nicht. Valentino Rossi ist der beste aktive Motorradfahrer der Welt.



199-mal ging er in der Königsklasse an den Start, 79-mal gewann er. Rossi ist mit seinen 33 Jahren neunfacher Weltmeister und wird nicht nur in seiner Heimat Italien abgöttisch verehrt.



Doch das Denkmal Valentino Rossi bröckelt, er hat das Siegen verlernt. Seit dem 10. Oktober 2010 hat der Doktor, wie er von seinen Fans aus Respekt genannt wird, kein Rennen mehr gewonnen. Und das dürfte sich auch am Sonntag in Jerez (Start 14 Uhr/live Sport1) nicht ändern, obwohl Rossi auf dem Rundkurs in Südspanien bereits sechs MotoGP-Rennen gewonnen hat.



"Mit diesem Motorrad kann ich nicht fahren", sagte Rossi in Richtung seiner Ducati-Mechaniker nach Platz zehn beim Saisonauftakt in Katar. "Das ist unfahrbar!" Eine kongeniale Partnerschaft hatte sich Rossi beim italienischen Kult-Hersteller gewünscht. Doch seit seinem Wechsel zu Ducati am Ende 2010 läuft gar nichts mehr.



Rossi kommt vor allem mit dem starken Untersteuern seiner Maschine nicht zurecht. Italienische Medien spekulieren bereits mit einer vorzeitigen Vertragsauflösung – doch Rossi winkt ab. "Ich bleibe bei Ducati. Wir werden viel arbeiten, um schneller zu werden." Favorit in Jerez ist der Spanier Jorge Lorenzo.