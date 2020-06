Schumacher läuft die Zeit davon

Seit 19 Jahren dreht Michael Schumacher in der Formel 1 seine Runden. Doch noch nie startete der siebenfache Weltmeister so schlecht in eine Saison wie im Jahr 2012.



Mit zwei Punkten aus fünf Rennen ist der 43-Jährige nur 18. der WM-Wertung. Schumacher hatte viel Pech, machte aber auch ungewöhnlich viele Fehler. Und in Monaco (Sonntag, 14 Uhr) muss er fünf Plätze weiter hinten starten – die Strafe für den Crash mit Bruno Senna in Barcelona. "Natürlich vergrößert das meine Vorfreude nicht gerade", sagte Schumacher, der fünffache Monte-Carlo-Sieger.