"Schande, was da passiert ist": Leclerc holt Monza-Pole

1.010 Rennen wurden in der der Formel 1 schon absolviert, doch das gab es noch nie. Die zehn schnellsten Fahrer versuchten sich im dritten Qualifying-Abschnitt so zu positionieren, dass sie im Windschatten eines Konkurrenten in die letzte Runde starten können.

Doch dann geschah das Unfassbare. Sieben Piloten drosselten das Tempo so sehr, dass sie erst nach dem Ablaufen der Zeit über die Start-Linie fuhren. Somit war für Hamilton, Bottas, Vettel, Ricciardo, Hülkenberg, Albon und Stroll das Qualifying vorüber. Charles Leclerc fuhr hinter Carlos Sainz rechtzeitig über die Linie – doch der Ferrari-Star brach seine Runde ab, lag er doch schon auf der Poleposition. "Das fühlt sich unglaublich an", sagte der 21-Jährige. "Doch es ist eine Schande, was da passiert ist."