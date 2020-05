Rückschlag für Vettel

Auf so einen Fauxpas hat Fernando Alonso nur gewartet. 13 Punkte liegt der spanische Ferrari-Pilot in der WM-Wertung hinter Sebastian Vettel zurück – und schon heute hat er beim Grand Prix von Abu Dhabi (14 Uhr/live ORFeins, RTL, Sky) die Chance, nach der Führung zu greifen.

Das Red-Bull-Team seines größten Kontrahenten patzte beim gestrigen Qualifying auf dem Yas Marina Circuit gar fürchterlich: Sebastian Vettel fuhr hinter dem überlegenen Lewis Hamilton und hinter Teamkollege Mark Webber die drittschnellste Zeit des Tages, sein Auto musste der Deutsche allerdings nach Ende des Qualifikationstrainings abstellen – am Streckenrand, drei Kurven vor der Boxeneinfahrt.

Als Strafe wurde Vettel auf den letzten Startplatz versetzt, er wird das Rennen aber aus der Boxengasse beginnen. So habe man in der Nacht vor dem drittletzten Grand Prix zumindest noch die Möglichkeit, am Wagen zu arbeiten, teilte Red-Bull-Teamchef Christian Horner mit. Durch das regelkonforme Manöver kann die Crew am Motor oder Chassis Einstellungen ändern, um Vettel beispielsweise Überholmanöver zu erleichtern.