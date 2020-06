Rückschlag für Kimi Räikkönen

Der Mittwoch war kein guter Tag für Rückkehrer Kimi Räikkönen und Lotus: Wegen eines Schadens am Chassis musste das Team seine Testfahrten in Barcelona abbrechen und verlor damit vier Übungstage. Räikkönens Kollege Grosjean bemerkte am Dienstag nach sieben Runden ein Problem, Lotus stoppte zur Sicherheit das Programm. „Unser Design-Büro hat bereits eine Lösung entwickelt“, sagte Teamchef Boullier.