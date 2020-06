Ein Milliardär wurde zur Flugbegleiterin

Nie mehr ganz gesund wird die Spanierin Maria de Villota, die sich in Barcelona zum ersten Mal nach ihrem schrecklichen Unfall wieder an einer Rennstrecke zeigte. Am 3. Juli 2012 war die 33-Jährige bei ihren ersten Formel-1-Testfahrten für Marussia in England in die Laderampe eines Lkw gekracht. De Villota verlor ihr rechtes Auge und erlitt weitere schwere Kopfverletzungen. „Ich habe ständig schlimme Kopfschmerzen, besonders wenn ich unter Stress stehe “, sagt sie. Am schlimmsten sei es aber, dass sie ihren Geruchssinn verloren hat: „Ich vermisse den Geschmack von Meeresluft. Und den Geruch meines Freundes.“