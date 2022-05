Red Bull warnt vor einem Formel-1-Finale mit nur drei Teams

Dunkle Wolken über dem Glitzerrennen in Monaco, das dieses Wochenende die Formel-1-Fans in den Bann zieht. Zumindest zeichnet Red-Bull-Teamchef Christian Horner ein düsteres Szenario für das WM-Finale 2022. Geht es nach dem Briten könnten die letzten Rennen des Jahres nur mit drei Teams in Szene gehen.

Grund dafür ist die enge Budgetobergrenze, kombiniert mit der hohen, globalen Inflation. Laut Horner hätten sich die Frachtkosten vervierfacht. "Ungefähr sieben Teams müssten wahrscheinlich die letzten vier Rennen auslassen, um dieses Jahr innerhalb der Obergrenze zu bleiben", glaubt Horner, dessen Rennstall als WM-Führender in das Fürstentum kommt und mit Ferrari und Mercedes zu den großen Drei gehört. Heuer hätten aber auch viele Mittelfeldteams große Probleme mit der aktuellen Inflation.