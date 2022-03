Red Bull und Ferrari bleiben in der DTM ein Team

In der Formel 1 erbitterte Konkurrenten, in der DTM als Partner unter einem Dach: Red Bull wird auch im Jahr 2022 ein eigenes DTM-Team an den Start bringen - die Boliden kommen von Ferrari. In der Vorsaison holte das Team durch den Neuseeländer Liam Lawson drei Siege und gewann sogar die Teamwertung. Diesjährige Fahrer von Red Bull AlphaTauri AF Corse sind der Brasilianer Felipe Fraga und der Neuseeländer Nick Cassidy.

Die vergangene DTM-Saison war im Oktober 2021 mit einem hitzig diskutierten Finale zu Ende gegangen. Lawson war im letzten Rennen auf dem Norisring von dem Südafrikaner Kelvin van der Linde abgeschossen und um seine Chance auf den Titel gebracht worden. Den holte sich letztlich Mercedes-Mann Maximilian Götz, der den Tagessieg von seinem Markenkollegen Lucas Auer aus Österreich geschenkt bekam. Im Anschluss wurde spekuliert, Red Bull und Ferrari könnten sich als Reaktion auf die Ereignisse von dem DTM-Projekt zurückziehen.

Die ersten Rennen der neuen Saison steigen am 30. April/1. Mai in PortimĂŁo. Mit Auer (Mercedes), Philipp Eng (BMW), Clemens Schmid (Lamborghini) und Thomas Preining (Porsche) haben vier Ă–sterreicher ein DTM-Cockpit ergattert.