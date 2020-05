Red Bull plant schon für WM-Party

Doch auch beim kommenden Grand Prix in Suzuka am Sonntag (8 Uhr/live ORFeins, RTL, Sky) liegt Finalstimmung in der Luft. Der überlegen in der Weltmeisterschaft führende Sebastian Vettel wird sich zum jüngsten Doppelweltmeister in der Geschichte der Formel 1 machen, sofern er zumindest Zehnter wird - oder der Engländer Jenson Button nicht gewinnt. Vier Rennen sind danach noch zu fahren bis zum echten Finale in Brasilien ( São Paulo) am 27. November.



Herumrechnen wird Sebastian Vettel aber bestimmt nicht. "Ich versuche, nicht an die WM zu denken, sondern mich auf das Rennen zu konzentrieren", sagte der 24-Jährige. "Es gibt keinen Grund, etwas anders als sonst zu machen. Wir wollen das Beste aus dem Auto herausholen." Ohnehin will er sich nach zwei Suzuka-Siegen hintereinander auch diesmal nicht mit Rang zehn begnügen. "Das wäre auch ein Grund zu feiern, aber es wäre nicht dasselbe", befand Vettel. "Wir schauen nicht auf den einen Punkt, sondern auf die 43, die in Suzuka für das Team zu holen sind", sagte auch Teamchef Christian Horner.



Button allerdings will sich als Spaßbremse versuchen. "Ich würde hier so gern einmal gewinnen, auch wenn eine gewisse Person das mit dem Titelgewinn überschatten würde", sagte der Engländer in Richtung Vettel.