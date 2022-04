Red-Bull-Dominanz und Ferrari-Debakel: Die Tops und Flops von Imola

Doch am Ende feierte man bei Red Bull: Max Verstappen holte die maximale Anzahl an Punkten: 8 für den Sprintsieg am Samstag, 25 für den Rennsieg, 1 für die schnellste Runde. Den ersten Doppelsieg seit sechs Jahren fixierte sein Teamkollege Sergio Pérez. Rang drei ging an Lando Norris im McLaren.

Die Tops und Flops des vergangenen Renn-Wochenendes: