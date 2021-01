Walkner "ziemlich am Limit" zu Etappen-Platz acht bei Dakar

Die Etappe sei kalt und schnell gewesen, meinte Walkner nach einer Fahrt mit "einigen Schrecksekunden". "Mit knapp 180 km/h Top-Speed auf Off-Piste-Passagen war das ziemlich am Limit."

Der Tag forderte zwei Aufgaben. Heftig stürzte der Franzose Xavier de Soultrait, bisher Vierter in der Gesamtwertung, er wurde bei Bewusstsein ins Krankenhaus nach Tabuk geflogen. Die 9. Etappe schickt die Fahrer am Dienstag von Neom 579 Kilometer (gewertet 465) in einem Rundkurs wieder zurück in die Küstenstadt am Roten Meer.