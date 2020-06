Start ins neue Rallye-Jahr

Nach dem Start in Monte Carlo an diesem Donnerstag geht es Mitte Februar nach Schweden. Nach einem Abstecher nach Mexiko und Argentinien kehren die Rallye-Piloten im Mai nach Europa zurück. Portugal steht dann auf dem Prüfungsplan. Es folgen die WM-Läufe in Italien, Polen, Finnland und Deutschland. Danach steht den Teams die weiteste Reise bevor, ehe nach der Rückkehr aus Australien noch in Frankreich, Spanien und Wales um WM-Punkte gefahren wird.

Henning Solberg und Co-Pilotin Ilka Minor wollen im Gegensatz zum Vorjahr heuer wieder das volle Programm absolvieren. „Es ist geplant, die gesamte WM-Saison zu bestreiten. Die Einsätze bei der Rallye Monte Carlo und bei der Schweden-Rallye sind bereits fix, und wir hoffen, dass auch der Rest der Saison wie geplant umgesetzt werden kann“, erklärte Minor, die nun beim Privatteam Adapta Motorsport AS von Morten Östberg (Vater von Citroën-Werkspilot Mads Östberg) unter Vertrag steht.