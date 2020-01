Rallye Dakar: Walkner verirrte sich und fiel weit zurück

Matthias Walkner musste im Kampf um seinen zweiten Sieg bei der Rallye Dakar einen schweren Rückschlag hinnehmen. Auf der vierten Etappe in Saudi-Arabien von Neom nach Al-Ula passierte ihm ein gravierender Navigationsfehler, der ihn in der Gesamtwertung von Rang 3 auf 9 zurückfallen ließ.

„Das war ein zäher, mühsamer Tag“, sagte ein sichtlich enttäuschter Walkner im Etappenziel. „Das Ergebnis ist ein voll Schaß.“ Dabei lief es bis Kilometer 292 wie am Schnürchen, der Salzburger lag im Klassement weit vorne. „Ich war sehr zufrieden, ich war ganz gut dabei. Doch dann habe ich einen blöden Fehler gemacht.“ Walkner versäumte eine im Roadbook verzeichnete Abzweigung und verlor 12 bis 13 Minuten. Doch dem nicht genug, rund 25 Kilometer vor dem Ende der Etappe passierte ein ähnliches Malheur: „Ich bin ein bisschen zu weit links gefahren."

Schweres Gelände

Dort seien dann ausgewaschene Felsen und Steine gewesen, schlecht für Motorrad-Fahrer. "Auch dort habe ich lange gesucht. Ich habe versucht, immer konzentriert zu bleiben. Aber wenn die Tage so lange werden, wird das sehr schwer für den Kopf. Heute hat es mich leider erwischt. Ich habe versucht, genau so einen Tag zu vermeiden. Denn wenn man die Dakar gewinnen will, darf das nicht passieren.“

Natürlich sei das Rennen noch lang, die Chance auf den zweiten Gesamtsieg nach 2018 ist nun aber äußerst gering.