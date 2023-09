Vor Meisterschaftslauf: Rallye-Asse wurden zu Lebensrettern

Vizestaatsmeister Hermann Neubauer und Co-Pilotin Ursula Mayrhofer sind vor der "Bucklige Welt Rallye" im Raum Krumbach zu Lebensrettern geworden. Laut Angaben der Rallye-Veranstalter leistete das Duo am 15. September in der Nähe von Hollenthon bei einem Notfall Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Die beiden hatten bei ihrer Streckenbesichtigungsfahrt einen 69-Jährigen vor seinem Haus in einer großen Blutlache liegend vorgefunden.