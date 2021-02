Premierensieger beim ersten Saisonrennen der Formel E

Der Deutsch-Österreicher Maximilian Günther schied am Freitag beim Auftakt der heuer erstmals als WM gewerteten Formel E aus. Der 23-Jährige aus dem BMW i Andretti Team war in Diriyah (Saudi-Arabien) nach Top-Ten-Plätzen in den freien Trainings vom neunten Platz in das erste von zwei Rennen gestartet, erreichte aber nicht das Ziel.

Den Sieg sicherte sich erstmals der Niederländer Nyck de Vries vor dem Schweizer Edoardo Mortara (beide Mercedes). "Mein erster Sieg in der Formel E ist ein fantastisches Ergebnis und ein perfekter Start in unsere zweite Saison", freute sich De Vries. "Ich weiß nicht warum, aber ich war trotz der Freude über den Sieg nach dem Rennen ganz entspannt. Es war ein großartiges Wochenende für mich, bei dem ich in jeder Session die Bestzeit gefahren bin und am Ende gewonnen habe. Es gab so viele Safety-Car-Phasen und es war schwierig, stets das richtige Energiemanagement zu wählen."

Am Samstag findet das zweite Rennen in Diriyah statt.