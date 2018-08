Pink Panic: Formel-1-Team Force India bangt weiter

Spätestens am Freitag vor dem ersten Freien Training muss eine Entscheidung gefallen sein, damit die Pink Panther in Spa-Francorchamps überhaupt ausrücken dürfen. Am Donnerstag lief die Vorbereitung zumindest an der Force-India-Box vorerst normal, hinter den Kulissen wurde aber eilig weiter an einer Lösung gearbeitet.

Kommt es zu einer Einigung, dann wird sich das Fahrerkarussell wohl schon in einer Woche in Monza fleißig drehen: Lance Stroll säße dann schon in Italien bei seinem Vater im Cockpit, seinen Platz bei Williams würde Ersatzfahrer Robert Kubica einnehmen. Noch-Force-India-Pilot Esteban Ocon ist unterdessen bei McLaren ein Thema, er könnte dort den mäßig erfolgreichen Stoffel Vandoorne ersetzen.