Auch als Nachfolger von Nicholas Latifi bei Williams soll Schumacher nicht zu den Favoriten zählen. Bleibt eigentlich nur mehr die Verlängerung bei Haas übrig. Sechs Rennen bleiben dem Sohn des siebenmaligen Weltmeisters Michael noch, um Argumente für einen Verbleib in der Königsklasse zu liefern.

Wie wichtig ein weiteres Jahr mit dem Kürzel MSC für das Ansehen der Rennserie in Deutschland wäre, weiß Formel 1 Sportchef Ross Brawn: „Es ist extrem wichtig, dass Mick Schumacher weiter Karriere in der Formel 1 macht. So faszinierend und wichtig die Technik in der Formel 1 auch ist: Die Kids hängen sich Poster der Helden hinterm Steuer in ihr Zimmer.“