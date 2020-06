Nur im Jammern ist Ferrari ganz vorne

Euphorie sieht anders aus. Bei Ferrari wird seit Tagen gesudert, nachdem Teamchef Stefano Domenicali wegen anhaltender Erfolglosigkeit das Handtuch warf und durch den bisher völlig unbekannten Marco Mattiachi ersetzt wurde. Rang vier in der WM für Fernando Alonso, 35 Punkte hinter Spitzenreiter Nico Rosberg; gar nur Rang zwölf für Kimi Räikkönen, den letzten Ferrari-Weltmeister (2007). So schlecht wie heuer ist die Scuderia schon lange nicht mehr in eine Saison gestartet.