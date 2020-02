NASCAR-Pilot Newman nach Unfall auf dem Weg der Besserung

Zwei Tage nach seinem schweren Unfall beim NASCAR-Rennen in Daytona Beach hat es bei Ryan Newman Zeichen der Besserung gegeben. Der 42-Jährige mache Fortschritte, teilte sein Rennstall Roush Fenway Racing am Mittwoch mit. "Ganz in seiner fröhlichen Art" habe der Rennfahrer bereits wieder mit Klinikmitarbeitern, Freunden und seiner Familie gescherzt.

Newmans Rennwagen hatte sich bei den Daytona 500 nach einem Unfall auf der letzten Runde mehrfach überschlagen und war über die Fahrbahn geschleudert. Früheren Angaben der behandelnden Ärzte zufolge war Newman dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Über die genauen Verletzungen Newmans war auch am Mittwoch nichts bekannt.