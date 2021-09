Nach Duell mit Marquez: Bagnaia holte ersten Sieg in der MotoGP

Der Ducati-Pilot Francesco Bagnaia hat am Sonntag beim Grand Prix von Aragonien erstmals in der Motorrad-Königsklasse gewonnen. Der Italiener lieferte sich mit Marc Marquez auf Honda auf den letzten vier Runden ein faszinierendes und beinhartes, aber jederzeit faires Duell. Sieben Mal griff der sechsfache MotoGP-Weltmeister an und zog kurzzeitig an Bagnaia vorbei, jedes Mal konterte der 24-Jährige aus Turin aber im Stile eines großen Champions.