Rene Rast nach Sieg am Nürburgring vor DTM-Gesamtsieg

DTM-Vizemeister Rene Rast hat einen riesigen Schritt zum Gewinn der Serie in diesem Jahr getan. Der Audi-Pilot mit Wohnort in Vorarlberg gewann am Samstag das erste von zwei Rennen am Nürburgring und vergrößerte seinen Vorsprung im Klassement auf komfortable 47 Zähler. Gesamtzweiter ist der Schweizer Nico Müller, der nach einer Durchfahrtsstrafe wegen eines Frühstarts 16. und Letzter wurde.

Die beiden Österreicher Philipp Eng und Ferdinand Habsburg blieben ohne Punkte. Habsburg belegte den zwölften Platz, Eng wurde 14. Der Salzburger hatte wegen Umbauarbeiten an seinem BMW aus der letzten Reihe starten müssen. Eine Position vor ihm ging Habsburg in seinem Aston Martin als 16. ins Rennen.

Rast, der sich vor dem BMW-Duo Bruno Spengler und Marco Wittmann durchsetzte, könnte den Gesamtsieg nun schon am Sonntag im zweiten Nürburgring-Rennen fixieren. Dem Deutschen reichen dank dem sechsten Saisonerfolg am Sonntag neun Punkte mehr als Müller. Es wäre der zweite Triumph von Rast nach 2017.