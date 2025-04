Motorsport-Großveranstaltungen und ihr ökologischer Fußabdruck

Die Austrian Motorsport Federation (AMF) regelt den Sport in Österreich, koordiniert den Kalender und ist die österreichische Vertretung des Sports im Weltverband FIA. AMF-Präsident Harald Hertz präsentierte nun die (steigenden) Zahlen im heimischen Motorsport. „Nach mehr als 3.630 ausgegebenen Motorsportlizenzen im gesamten Vorjahr stehen wir Ende März 2025 bereits bei circa 1.900“, sagt Hertz. Die acht Großveranstaltungen zogen gesamt 725.000 Zuschauer an. Publikumsmagnet war das Rennen der Formel 1 in Spielberg mit insgesamt 302.000 Zuschauern, gefolgt von der MotoGP auf dem Red Bull Ring mit 150.000. Die WRC Central European Rallye zog 90.000 Menschen an, die Jännerrallye 80.000.