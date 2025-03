Die MotoGP-Saison 2025 ist jetzt schon die "Formel Márquez"

Schon nach zwei Rennwochenenden ist klar: Die MotoGP-Saison 2025 ist aktuell die „Formel Márquez“. Doppelsieg im Sprint und im Grand Prix von Thailand, dasselbe Bild auch im Sprint und im Rennen von Argentinien.

Und jeweils stand Marc am obersten Treppchen am Podium, Bruder Alex freute sich daneben über Rang zwei. Bisher fuhr jeweils Marcs Ducati-Kollege Francesco Bagnaia auf Platz drei, in Termas de Rio Hondo gelang dies dem Italiener Franco Morbidelli. Marc kommt beim Punktemaximum von 74 Zählern aus dem Jubeln nicht raus, erhielt noch in der Auslaufrunde einen Lorbeerkranz um den Hals gehängt.

Bagnaia war Weltmeister 2022 und 2023, verlor den Titelkampf 2024 nur ganz knapp gegen Jorge Martin, der im Jahr 2025 aufgrund einer Verletzung die ersten drei Rennen verpassen wird. Der Italiener war in den vergangenen Jahren die unumstrittene Nummer 1 bei Ducati, heuer wird er bisher zum Statisten degradiert.