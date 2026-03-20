Motorsport

Knalleffekt in der Formel 1: Audi-Teamchef geht nach 2 Rennen

Formel-1-Neuling Audi braucht schon nach 2 Rennen einen neuen Teamchef. Jonathan Wheatley verlässt den Rennstall.
Christoph Geiler
20.03.2026, 17:13

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Turbulenter Start in die Formel 1

Das neue Formel-1-Werksteam von Audi muss schon nach zwei Saisonrennen den Teamchef wechseln. Der Brite Jonathan Wheatley werde den Rennstall mit sofortiger Wirkung verlassen, teilte der Autobauer mit. 

Mattia Binotto, Leiter des Formel-1-Projekts von Audi, werde nun auch die Aufgaben des Teamchefs übernehmen. Der 56-Jährige war auch schon Teamchef bei Ferrari.

Teamchef Jonathan Wheatley verlässt Audi

Teamchef Jonathan Wheatley verlässt Audi

Wechsel zu Aston Martin?

Der Abschied von Wheatley trifft Audi mitten im weiteren Aufbauprozess des Teams. Der 58-Jährige hatte das Amt vor knapp einem Jahr übernommen, als der Rennstall noch unter dem vorherigen Namen Sauber unterwegs war. 

Davor hatte Wheatley lange für Red Bull gearbeitet und in verschiedenen Führungspositionen WM-Titel mit dem Team gefeiert. 

Spekuliert wird, dass Wheatley zum Konkurrenten Aston Martin wechselt und dort die Aufgaben von Adrian Newey als Teamchef übernimmt. 

Audi Formel 1
kurier.at, cg  | 

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