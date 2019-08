Alex Rins gewinnt das MotoGP-Spektakel in Silverstone

Mit einem großen Knall begann der Grand Prix in Silverstone, mit einem großen Knall endete er. Fabio Quartararo kam nach der ersten Kurve zu Sturz, Andrea Dovizioso raste mit seiner Ducati über die am Boden rutschende Yamaha des Franzosen, hob ab und schlug brutal am Boden auf. Doviziosos Ducati ging in Flammen auf, der Italiener blieb zunächst benommen liegen und wurde abtransportiert.

Doch noch während des Rennens konnte Entwarnung gegeben werden. Quartararo blieb ohne schwere Verletzungen. Dovizioso wurde lange im Medical Center untersucht, doch auch er dürfte glimpflich davongekommen sein.