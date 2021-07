Motorrad-Tragödie in Spanien: 14-Jähriger stirbt bei Nachwuchs-GP

„Wir bedauern sehr, mitteilen zu müssen, dass Hugo Millán uns verlassen hat. Wir werden dich immer für dein Lächeln, dein großes Herz und deine Professionalität in Erinnerung behalten. Ruhe in Frieden, Hugo“, teilte sein Team Cuna de Campeones mit. Millán lag in der Gesamtwertung des European Talent-Cups auf Rang zwei.

Auch der spanische Fußball-Erstligist FC Valencia kondolierte auf Twitter. „Unfassbar traurige Nachricht. Unser aufrichtiges Beileid der Familie, den Freunden, dem Team und den Angehörigen.“ Die MotoGP sprach ebenfalls ihr Beileid aus. Der spanische Ex-Weltmeister MotoGP-Pilot Alvaro Bautista twitterte: „Heute sind Ergebnisse egal. Mein Beileid an Familie und Freunde.“

Erst am 30. Mai war Motorrad-Toptalent Jason Dupasquier gestorben. Der 19 Jahre alte Schweizer, der für das sächsische Prüstel-Team in der Moto3-Weltmeisterschaft fuhr, hatte sich schwere Kopfverletzungen nach einem Sturz im Qualifying der Moto3 in Mugello zugezogen.