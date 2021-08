Motorrad-GP von Malaysia wurde nach Italien verlegt

Der Motorrad-Grand-Prix von Malaysia am 24. Oktober ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Stattdessen soll zum gleichen Termin ein zweites WM-Wochenende in Misano (Italien) ausgetragen werden, teilte die MotoGP-Serie am Donnerstag mit. Auf der Rennstrecke an der Adria geht bereits am 19. September der Grand Prix von San Marino über die Bühne.