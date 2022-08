MotoGP: WM-Leader Quartararo strauchelt in Silverstone, Bagnaia jubelt

In der WM liegt der Italiener nun auf Rang drei mit 131 Punkten. Yamaha-Star Quartararo h├Ąlt bei 180 Punkten, erster Verfolger des Franzosen ist Aleix Espargar├│ mit seiner Aprilia (158 WM-Punkte). Bei Aprilia meldete sich Maverick Vi├▒ales (ESP) mit Rang zwei in Silverstone. Ein beinahe perfektes Wochenende f├╝r das Ducati-Werksteam komplettierte Jack Miller (AUS) als Dritter. Die italienische Marke f├╝hrt auch ├╝berlegen in der Konstrukteurswertung.

Lediglich Johann Zarco erlebte auf seiner Kunden-Ducati einen schwarzen Tag. Der ehemalige KTM-Pilot aus Frankreich war von der Poleposition in den Grand Prix gestartet, doch wieder wurde es nichts mit seinem ersten Sieg in der MotoGP. Zarco rutschte in F├╝hrung liegend in der f├╝nften Runde ins Kiesbett.

In den Schlussrunden wurde es im Kampf ums Podest hinter Bagnaia spannend. Vi├▒ales n├Ąherte sich mit gro├čen Schritten, auf der letzten Runde machte der Spanier aber zu viele kleine Fehler, um noch vorbeizukommen. Fortsetzung folgt in zwei Wochen auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg.