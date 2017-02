MotoGP: Vinales überzeugt beim Wintertest

An allen drei Testtagen gab es unterschiedliche Führende der Zeitentabelle. An Tag eins lag der eigentlich schon zurückgetretene Casey Stoner auf Ducati mit einer besten Rundenzeit von 1:59,681 Minuten in Front. An Tag zwei konnte jedoch der Suzuki Pilot Andrea Iannone die Zeit von Stoner um gut zwei Zehntel unterbieten. Am abschließenden Testag in Malaysia ließ Maverick Vinales auf Yamaha mit einer 1:59,368 aufhorchen und fuhr die beste Zeit der Testfahrten.

Der Auftakt der Moto-GP Saison war von den neuen Piloten auf ihren neuen Maschinen geprägt. So wechselte Jorge Lorenzo von Yamaha zu Ducati, Andrea Iannone von Ducati zu Suzuki und Maverick Vinales füllte bei Yamaha den frei gewordenen Platz von Jorge Lorenzo aus. Auch neue Gesichter werden in der diesjährigen Moto-GP zu sehen sein. So ist das Tech-3 Team, welches Kundenmotorräder von Yamaha bezieht, komplett neu besetzt. Jonas Folger kam ebenso wie der amtierende Weltmeister Johann Zarco aus der Moto2-Klasse. Die beiden Piloten aus dem Vorjahr, Pol Espagaro und Bradley Smith, wanderten zum neu gegründeten KTM-Werksteam ab.

Foto: APA/AFP/MOHD RASFAN Der Rekordweltmeister Valentino Rossi hielt sich bei den Tests noch zurück, angesprochen auf die Testfahrten meinte er aber: "Ich bin zufrieden. Das Motorrad ist gut. Es sieht sehr schön aus und ich fühle mich wohl. Offensichtlich sind wir auch auf den Geraden nicht so schlecht". Auch sein Teamkollege Vinales meinte: "Ich bin überzeugt, dass wir momentan auf eine schnelle Runde und auf eine Renndistanz gesehen das beste Motorrad haben".

Von Honda war erwartungsgemäß bei den Tests wenig zu sehen, die Truppe rund um den aktuellen Weltmeister Marc Marquez hält sich traditionell bei den Testfahrten vor der Saison zurück. Ducati konnte bei den Short-Runs überzeugen und rechnet sich auch in beim ersten Grand-Prix des Jahres in Katar einiges aus. Für das österreichische Werksteam KTM verlief das Testprogramm noch nicht nach Wusch. Bradley Smith wurde als beste KTM nur 19 mit knapp zwei Sekunden Rückstand.

Von 15-17. Februar und 10-12. März wird noch einmal in Australien in Phillip Island und auf dem Losail Circuit in Katar getestet, bevor es am letzten März-Wochenende in Katar zum ersten Kräftemessen der Saison kommt.