MotoGP-Star Marquez stürzt, Vinales schreibt in Austin Geschichte

Der erst 19-jährige KTM-Pilot Pedro Acosta mischt in der MotoGP weiterhin stark mit. Der Spanier musste sich in einem hochklassigen Rennen beim Motorrad-Grand-Prix in Austin/Texas nur seinem Landsmann Maverick Vinales auf Aprilia geschlagen geben, der sich nach dem Sprinterfolg das Double holte.

Dritter wurde der Italiener Enea Bastianini vor seinem in der WM führenden Ducati-Markenkollegen Jorge Martin aus Spanien.