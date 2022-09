Vierter Sieg in Folge: Bagnaia gewann auch in Misano

Die Serie von Francesco Bagnaia in der MotoGP h├Ąlt an. Der Italiener setzte sich am Sonntag auf seiner Ducati auch beim Gro├čen Preis von San Marino in Misano durch. Nur 34 Tausendstelsekunden dahinter landete sein Markenkollege und Landsmann Enea Bastianini, Dritter war der Spanier Maverick Vi├▒ales auf Aprilia. F├╝r Bagnaia war es bereits der vierte Sieg in Folge, er hatte vor zwei Wochen auch auf dem Red Bull Ring in Spielberg gewonnen.