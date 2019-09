MotoGP: Márquez gewinnt Thriller und dreht danach völlig durch

Marc Márquez verstand am Ende die Motorrad-Welt überhaupt nicht mehr. Soeben hatte er den Grand Prix von San Marino in Misano in der Nähe von Rimini vor Quartararo, Viñales und Rossi gewonnen, da riss er sich den Helm vom Kopf, schrie wie am Spieß, ballte die Fäuste gegen den azurblauen Himmel und hüpfte herum wie das Rumpelstilzchen höchstpersönlich. Señor Márquez drehte durch.

Selten sieht man den Seriensieger dermaßen auszucken und sich über einen Rennerfolg freuen wie an diesem Sonntag in Misano Adriatico. „Ich hatte eine große Chance, hier zu gewinnen.“ Das gesamte Rennen lang fuhr er hinter dem bärenstarken Fabio Quartararo und dessen Yamaha her, beobachtete, taktierte - und riskierte dann in der letzten Runde. „Quartararo war sehr schnell, er hat sich gewehrt, daher musste ich es klug machen“, erklärte Márquez nach seinem gelungenen Manöver.