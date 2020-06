MotoGP: Stoner-Sieg in Jerez

Weltmeister Casey Stoner hat am Sonntag zurückgeschlagen und beim MotoGP in Jerez den Auftaktsieger von Katar, Jorge Lorenzo, auf Platz zwei verwiesen. Der aus der zweiten Reihe gestartete Australier fuhr auf seiner Honda bald an die Spitze und konterte die Attacken von Yamaha-Pilot Lorenzo bis zum Schluss erfolgreich.



Rang drei ging an Stoners Teamkollegen Dani Pedrosa ( ESP). Zuvor war das Moto2-Rennen wegen Regens nach 19 von 26 Runden abgebrochen und Pol Espargaro aus Spanien zum Sieger erklärt worden.



In der Gesamtwertung kam Stoner, der Lorenzo schließlich um 0,947 Sekunden auf Distanz hielt, bis auf vier Punkte auf seinen nach wie vor in Führung liegenden Rivalen heran. "Es war heute ein sehr, sehr schwieriges Rennen", erklärte Stoner im Ziel, "es war ein großartiger Tag für mich."