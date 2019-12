MotoGP-Star wegen Dopings gesperrt.

Der Internationale Motorradverband (FIM) hat den Italiener Andrea Iannone mit sofortiger Wirkung provisorisch gesperrt. Der 30-Jährige soll gegen den Anti-Doping-Code der FIM nach Artikel 7.9.1. verstoßen haben.

Während des Grand Prix in Malaysia gab Iannone am 3. November eine Dopingprobe ab. Diese wurde im WADA-Labor in Kreischa bei Dresden untersucht. Dabei wurden Spuren von anabolen Steroiden nachgewiesen. Die synthetischen Abkömmlinge des männlichen Sexualhormons Testosteron werden von Dopern vor allem zum Muskelaufbau eingesetzt. Gefördert wird aber auch dier Sauerstofftransport im Blut.