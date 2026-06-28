MotoGP: Ai Ogura fährt in den Niederlanden zu erstem WM-Sieg

Aprilia-Pilot Jorge Martin hat mit seinem dritten Platz beim Großen Preis der Niederlande in Assen die WM-Führung in der MotoGP übernommen. Der Tagessieg ging aber an jemand anderen. Der Japaner Ai Ogura gewann seinen Grand Prix in der Königsklasse und ist überhaupt der erste Japaner, der seit 2004 einen MotoGP-WM-Sieg verzeichnen konnte.

Marco Bezzecchi, bis Assen der WM-Leader, kam schwer zu Sturz und konnte Stallrivalen Martin nichts entgegensetzen. Martin behauptete von der Pole Position zunächst die Führung und kämpfte später mit Sprint-Sieger Raul Fernandez und Ogura. Die beiden Aprilias vom Team Trackhouse zogen bei noch neun ausstehenden Runden an dem Spanier vorbei. Ogura ließ im Finish schließlich noch seinen Teamkollegen stehen.