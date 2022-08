MotoGP: Der Topfavorit und ein unerwarteter Jäger

Das will auch Ducati, zu Saisonbeginn ganz hoch gehandelt. Die Italiener rund um WM-Titelkandidaten Francesco Bagnaia kamen aber erst zögerlich in Schwung und wollen nach der Sommerpause durchstarten. Allerdings sorgte Bagnaia abseits der Rennstrecke für viel Aufregung. Zu Beginn der MotoGP-Sommerpause ist er Anfang Juli nach einer nächtlichen Party auf Ibiza mit einem Auto bei einem Kreisverkehr in einen Straßengraben gekracht. Der Italiener war die einzige beteiligte Person an diesem Verkehrsunfall. Bagnaia blieb unverletzt.

Allerdings ergab ein von der Polizei nach dem Unfall durchgeführter Alkoholtest einen Wert, der deutlich über dem Grenzwert lag. Ducati äußerte sich zu diesen Geschehnissen nicht. Bagnaia meldete sich über seine Sozialen Medienkanäle zu Wort und entschuldigte sich. Aus sportlicher Sicht gab es keinerlei Strafen.