Wieder zwei Crashs an einem Tag von Motorrad-Star Marc Márquez

Und das Sprintrennen am Nachmittag dauerte für den 31-Jährigen auch nur ein paar Minuten. In einer Rechtskurve hob es den sechsfachen Weltmeister der MotoGP aus – Márquez flog ins Kiesbett und damit aus dem Rennen.

Ab der kommenden Saison wird MotoGP-Superstar Marc Márquez mit dem aktuellen Weltmeister Francesco Bagnaia (ITA) das Traum-Duo beim Werksteam von Ducati bilden. Doch die Performance des Spaniers am Samstag in Assen (Niederlande) dürfte die Bosse bei seinem zukünftigen Team nicht erfreut haben. Schon im Qualifying stürzte Márquez schwer.

Bagnaia gewann

Sein nächster Teamkollege blieb hingegen souverän und unangetastet. Francesco Bagnaia führte das Rennen durchgehend an, gewann überlegen vor dem Spanier Jorge Martin und verkürzte den Rückstand in der WM-Wertung auf 18 Punkte. Rang drei ging an Maverick Viñales (ESP).

Bagnaia gilt auch als Favorit für das Rennen in Assen am Sonntag (14.00). Der Italiener stellte mit seiner Ducati in 1:30.540 Minuten einen fantastischen Rundenrekord auf und wird erstmals in dieser Saison von ganz vorne starten.