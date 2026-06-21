MotoGP in Brünn: Marc Marquez feiert historischen 5. Sieg

Fünfter Sieg in Brünn für Marc Marquez: Der Ducati-Star erkämpfte sich gegen Teamkollege Francesco Bagnaia (3./Sprint-Sieger) den historischen Erfolg auf der tschechischen Asphaltbahn. Der neunfache Motorrad-Weltmeister egalisierte den von einst MotoGP-Legende Valentino Rossi aufgestellten Streckenrekord.

Den zweiten Platz im 21 Runden umfassenden Grand Prix belegte der Japaner Ai Ogura. Der Trackhouse-Aprilia-Pilot, der erstmals in seiner Karriere von der Pole-Position startete, blieb im Verlauf an Bagnaia und Marquez (zweiter Saisonsieg nach Ungarn) dran, in der Zieldurchfahrt trennten ihn lediglich 0,421 Sekunden vom Sieger aus Spanien. Das Ergebnis ist für Ogura ein Rekord: Es ist sein bestes MotoGP-Ergebnis überhaupt.

So erging es den KTM-Piloten

Die beste Platzierung für KTM erfuhr nach Technikpech für Pedro Acosta (Ausfall) der Italiener Enea Bastianini. Der Tech3-Fahrer wurde Zehnter, Teamkollege Maverick Vinales wurde 15. Acosta-Teamkollege Brad Binder landete auf der Zwölf.

Martin patzt im WM-Kampf

Obwohl Aprilia-Star Marco Bezzecchi wegen einer Ohrfeige für den Grand Prix ausgeschlossen wurde, bleibt der vierfache Saisonsieger WM-Leader. Denn Teamkollege Jorge Martin, der auf Rang zwei in der Gesamtwertung hält, wurde im Rennen nur Neunter. Die Endplatzierung war mitunter bedingt durch eine zweifache Long-Lap-Strafe, die ihn zurückwarf.

Für Fabio Quartararo ging die Pechsträhne weiter. Der Yamaha-Pilot stürzte in der zweiten Runde, er wartet damit seit Barcelona-Catalunya auf ein zweites Top-5-Ergebnis. Einen Ausfall erlebte ebenfalls Leo Rammerstorfer im vorherigen Moto3-Rennen.