Bauer fehlten drei Sekunden auf Rossi

Noch zwei Wochen bis zum Motorrad-Grand-Prix in Brünn. Erstmals wird ein Österreicher an in der Königsklasse MotoGP an den Start gehen – und Martin Bauer fühlt sich bereit. Nach zwei exklusiven Testtagen mit dem Yamaha-Werksteam in Brünn zieht Bauer eine positive Bilanz. Im Vergleich mit dem neunfachen Weltmeister Valentino Rossi fehlten dem Fahrer des Remus-Racing-Team nur knappe drei Sekunden.

Bei knapp 40 Grad Celsius und einer Asphalttemperatur von 65 Grad testete der Eggendorfer mit Rossi und Jorge Lorenzo (Sp). Getestet wurde eine neue Kupplung, mit der bessere Starts möglich sind, sowie neue Federelemente.