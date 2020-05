Moto-GP-Panne in Aragon

Es kann schon einmal vorkommen, dass ein Motorradrennen oder ein Trainingslauf nicht stattfinden kann. Wenn es schüttet, und die Sicherheit der Piloten nicht mehr gewährleistet ist, werden die Fahrer nicht mehr auf die Strecke gelassen. Was allerdings am Freitag im spanischen Alcañiz passierte, gehört in die Kategorie "kurios".



Ein Stromausfall wegen eines defekten Transformators sorgte für das totale Chaos. Die komplette Strecke war ohne Strom. Da der Schaden nicht rechtzeitig behoben wurde, fiel je eine Trainingseinheit der Königsklasse MotoGP und der Moto2-Klasse aus. Beiden Klassen wurde daher am Samstag eine zusätzliche Trainingseinheit eingeräumt.



Am Samstag klappte dann alles. Aus der Poleposition in der MotoGP-Klasse startet am Sonntag (14 Uhr/live ATV) zum neunten Mal in dieser Saison der australische WM-Führende Casey Stoner. Nur von Platz vier geht Jorge Lorenzo ins Rennen. Der spanische Lokalmatador verkürzte mit seinem Sieg vor zwei Wochen in Misano den Rückstand auf Stoner auf 35 Punkte. "Es ist nicht leicht gegen ihn zu kämpfen", sagte der Titelverteidiger. "Aber wir werden alles versuchen."