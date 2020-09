Monza-Auftakt: Mercedes erneut voran, Vettel mit Crash

Mercedes ist auch beim Auftakt zum Grand Prix von Italien in Monza das tonangebende Team gewesen. Nach Bestzeit von Valtteri Bottas im ersten Training erzielte Weltmeister Lewis Hamilton am Nachmittag mit 1:20,192 Min. Tagesbestzeit vor seinem finnischen Teamkollegen. Sebastian Vettel kam beim Ferrari-Heimspiel nach einen Unfall am Vor- und einem Dreher am Nachmittag über Platz 12 nicht hinaus.

Damit lag der 33-jährige Deutsche auf der Hochgeschwindigkeits-Strecke im Königlichen Park von Monza nur knapp hinter seinem Teamkollegen Charles Leclerc, der Platz 9 belegte. Im Vorjahr hat der Monegasse das Rennen hier noch gewonnen. Vettel fuhr sich am Vormittag bei seinem Ausritt den Frontflügel am Ferrari ab und kam als 19. über den vorletzten Platz nicht hinaus. Im FP2 drehte sich kurz nach dem Deutschen auch Leclerc in der Lesmo-Kurve. Der Monegasse klagte danach am Funk stellvertretend: "Das Auto ist unheimlich schwer zu fahren."