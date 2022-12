Mit 67 Jahren verstorben: Motorsport trauert um Ex-Formel-1-Pilot

Der ehemalige Formel-1-Pilot Philippe Streiff ist am 23. Dezember im Alter von 67 Jahren verstorben. Der Franzose war von 1984 bis 1988 in der K├Ânigsklasse des Motorsports aktiv, startete bei 53 Rennen. Sein gr├Â├čter Erfolg war ein dritter Platz in Australien 1985.