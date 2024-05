Formel-1-Sprint in Miami: Verstappen siegt, Ricciardo begeistert

Mehr Unterhaltung an einem Formel-1-Wochenende versprechen die Sprintrennen generell. Nun ja, darüber lässt sich ein wenig streiten in der laufenden Saison der Königsklasse – wie auch das Mini-Rennen am Samstag in Miami über 19 Rennrunden verdeutlichte.

An der Spitze ist Max Verstappen in seinem Red Bull zu unantastbar. Der Weltmeister dominierte in kontrollierender Manier. Der Vorsprung auf den ersten Verfolger, Charles Leclerc im Ferrari, lag zwar stets um die zwei Sekunden, gefährlich werden konnte der Monegasse dem Niederländer aber in keiner Phase des Sprints, der kurz nach Rennstart mit einer Safety-Car-Phase begann.