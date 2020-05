Ein Wiener soll Silberpfeile aufpolieren

Vor vier Jahren stieg Christian „Toto“ Wolff in die Formel 1 ein mit dem Vorhaben, im Hintergrund zu bleiben. Seit Montag ist er Motorsportchef von Mercedes.

Der rasante Wandel im rasenden Geschäft ist ein überraschender wie sensationeller Schritt für den 41-jährigen Wiener. Wolff ist nicht nur für den Formel-1-Betrieb verantwortlich, sondern für die gesamte Motorsportabteilung des deutschen Weltkonzerns, darunter das Engagement im Deutschen Tourenwagen-Masters. „ Mercedes ist weltweit einer der wichtigsten Teilnehmer im Motorsport“, sagt Wolff zu seinen Beweggründen.

Gemeinsam mit Niki Lauda bildet er eine österreichische Doppelspitze beim Formel-1-Team von Mercedes. Der Ex-Weltmeister überwacht als Aufsichtsratsvorsitzender das schleppend gestartete Projekt in der Königsklasse. Wolff soll es mit strategischen Entscheidungen in die Gänge bringen. Am Ende der Beschleunigung soll die Weltmeisterschaft stehen. Mit der Verpflichtung von Lewis Hamilton hat der Rennstall auch auf dem Fahrermarkt den spektakulärsten Transfer der neuen Saison gelandet und dafür tief in die Konzerntasche gegriffen.

Finanzielle Entlastung sollen auch Lauda und Wolff bringen: Beide verpflichteten sich, Anteile am Rennstall zu erwerben. Dabei handelt es sich um jene 40 Prozent, die Daimler zuletzt von der Investmentgesellschaft „Aabar“ aus Abu Dhabi zurückgekauft hat. Dem Vernehmen nach soll Wolff 30, Lauda zehn Prozent übernehmen.