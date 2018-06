McLaren ist am absoluten Tiefpunkt angelangt

Beim Auftakt in Melbourne war man nach den Plätzen fünf (Alonso) und neun ( Vandoorne) noch voller Überzeugung, von nun an würde es nur noch bergauf gehen. Podestplätze, gar Siege waren das Ziel. Fakt ist: Melbourne war das erfolgreichste Wochenende der Saison für die Truppe aus Woking, seinen fünften Platz übertraf Alonso seither nicht mehr. Seit Spanien ist das Papaya-orange Team sogar punktelos.

Der absolute Tiefpunkt

Das Schlimmste daran? Die Ausrede fehlt. Seit dem Umstieg auf Honda-Motoren zur Saison 2015 konnte man sich wunderbar hinter der - zugegeben enttäuschenden - Performance der japanischen Triebwerke verstecken. 2017 erfolgte die Scheidung der aufgewärmten Erfolgsehe der 1980er- und 1990er-Jahre. Vom Wechsel zu Renault - jenes Triebwerk, mit dem Red Bull in den vergangenen Jahren stets zumindest zu Podestplätzen, wenn nicht gar zu Siegen taugte - und dem selbsterklärten "besten Chassis im Feld" (Zitat Boullier) versprach man sich in dieser Saison also Großes.

Ein halbes Jahr später befindet sich McLaren am absoluten Tiefpunkt. Superstar Alonso hat in den vergangenen drei Rennen kein einziges Mal die Zielflagge gesehen - unverschuldet, aufgrund technischer Gebrechen. In Le Mans befand sich der Spanier auf einem Höhepunkt, dominierte mit Toyota das 24-Stunden-Rennen - sein Jubel, als er aufs Siegerpodest klettern durfte, umso ausgelassener. In der Formel 1 siegte Alonso zuletzt 2013, damals noch für Ferrari.